Persecución en Mostazal termina con un delincuente muerto tras robo y disparos de Carabineros

Un cabo segundo de Carabineros utilizó su arma de servicio, pero no logró detener a los delincuentes y se desató una persecución que terminó con el conductor perdiendo el control del auto donde huían.

Un muerto y dos detenidos dejó una persecución la madrugada de este miércoles en San Francisco de Mostazal, región de O’Higgins.

Todo inició en Avenida El Rincón, donde llegó un grupo de sujetos para cometer un robo al interior de un domicilio.

Carabineros llegó hasta el lugar para ayudar en el procedimiento, pero cuando los funcionarios policiales ingresaron a la vivienda advirtieron que un individuo estaba huyendo hacia el patio posterior de este inmueble para escapar por un callejón colindante.





Ahí se observa que ellos estaban acompañados por un vehículo de color blanco que circulaba a alta velocidad. Aante la huida de los delincuentes, un cabo segundo hizo uso de su arma de servicio

sin lograr la detención del automóvil.

Eso dio origen a una persecución por Cuesta Chada y luego al sector de O’Higgins de Pilay hasta que el conductor perdió el control del auto y se salió de la ruta.

Posteriormente, se logró la captura de dos ocupantes y un tercero fue encontrado fallecido a un costado del auto donde se movilizaban.