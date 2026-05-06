“Un amor único”: Carolina Arregui conmovió al recordar a Roy Sothers a un año de su muerte

La actriz fue hasta su cuenta de Instagram para compartir un emotivo video con diversas fotografías y recuerdos junto a su fallecido esposo.

La actriz Carolina Arregui emocionó a sus seguidores en redes sociales al publicar un video en memoria de su esposo, el cirujano plástico Roy Sothers.

Fue a través de su cuenta de Instagram donde la intérprete compartió una recopilación de fotografías conmemorando un año de su partida.

“1 año… 05/05/2025. Momentos inolvidables y un amor único como si fuéramos jóvenes para siempre. Te amo, mi Roy”, escribió Arregui en la plataforma.

Vale recordar que el médico murió el 5 de mayo de 2025 producto de un cáncer de estómago, el cual había tratado por cerca de tres años





Mayte Rodríguez reaccionó a video

La publicación no pasó desapercibida y numerosas colegas y figuras del mundo del espectáculo dejaron sus mensajes en apoyo a ella y su familia.

Entre las reacciones estuvo también la de su hija, Mayte Rodríguez, quien escribió: “Te amo mamita… gracias Jesu por ayudarla a armar lindos recuerdos y estar este día juntas“.

Mira el video a continuación: