“Me enamoré de un chiquillo”: Francisco Melo desclasificó desconocido episodio en su adolescencia

El actor reveló que durante su etapa escolar compartió con un joven que le llamó la atención y en ese entonces “lo único que quería era verlo”.

Francisco Melo sorprendió al compartir una íntima revelación sobre su vida personal, específicamente de su etapa adolescente.

El actor estuvo invitado al programa Dayalenas, con las actrices Magdalena Müller y Dayana Amigo, donde repasó varios hitos de su vida profesional.

Pero también reveló pasajes desconocidos de su adolescencia y aseguró que cuando era joven se sintió atraído por un hombre.





“No me he metido con hombres, pero en un momento pensé, ‘Yo me enamoré’. Cuando fui adolescente, yo me enamoré de un chiquillo “, contó.

Pancho Melo y su enamoramiento juvenil

Según contó, el episodio ocurrió durante su etapa escolar cuándo él iba en el colegio San Ignacio y conoció a otro joven que le llamó la atención.

“A veces se generaba una cosa que se llamaba ‘trabajo de invierno’ con los alumnos del Alonso Valle. Y apareció un tipo allá, y yo con el tiempo descubrí que me enamoré“, desclasificó.

Y fue tanta su fascinación, que Pancho Melo aseguró que por esos días “lo único que quería era verlo”.

“No tenía que ver con algo físico, sexual, quería verlo a él. Que son las cosas que pasan cuando uno se enamora. Y era como un poco líder, no sé”, agregó.