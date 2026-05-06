Operativo en Temucuicui deja cinco detenidos: Tres estarían vinculados a atentados incendiarios

Tres sujetos mantenían órdenes de detención por delitos como robo con violencia y atentados incendiarios y otros dos fueron detenidos por infracción a la ley de drogas.

Carabineros logró la detención de cinco personas en la comuna de Ercilla, región de La Araucanía, tras un amplio operativo policial desarrollado durante la madrugada.

El procedimiento contó con la participación coordinada de personal del GOPE, Control de Orden Público (COP) y unidades territoriales, en el marco de una investigación por diversos delitos de alta connotación.

Las diligencias fueron encabezadas por la Sección O.S.9 Araucanía, en coordinación con el Ministerio Público, con el propósito de ubicar a personas investigadas y reunir evidencia relevante para las investigaciones en curso.





Cinco detenidos tras operativo

Tras el operativo se detuvo a tres individuos que mantenían órdenes de detención vigentes por delitos como robo con violencia, atentados contra la autoridad, incendio, disparos injustificados y receptación.

Otras dos personas fueron aprehendidas en flagrancia por infracción a la Ley 20.000 sobre drogas, según informó Carabineros.

El General Cristian Mansilla, Jefe de Zona de Control de Orden Público e Intervención Sur, indicó que se logró incautar diversos elementos como vestimenta presuntamente vinculada a los delitos investigados, teléfonos celulares, chalecos antibala y sustancias ilícitas. Estas últimas, según detallaron, aún “en proceso de confirmación”.

El fiscal a cargo indicó que los cinco detenidos serán puestos a disposición del control de detención durante la jornada de hoy.