EN VIVO | Día clave para Joaquín Lavín León: Piden prisión preventiva en nueva jornada de formalización

La Fiscalía insiste en que el exdiputado debe quedar con la cautelar más gravosa por la investigación de fraude al fisco. Sigue la tercera audiencia acá.

Este miércoles continúa la audiencia de formalización en Joaquín Lavín León, exdiputado investigado por fraude al fisco y tráfico de influencias.

Durante la primera jornada llevada a cabo el lunes, el Ministerio Público solicitó prisión preventiva para el esposo de la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga.

“Queda mucho todavía. Mi abogado ya habló, quedan varios días, esto va a hacer muy largo y tendremos que esperar”, declaró el ex militante de la UDI.





“Estoy muy tranquilo, es lo que esperábamos, el Ministerio Público ha hecho un esfuerzo importante en crear una causa, en crear delito. Espero que el juez escuche a la defensa como escuchó a la Fiscalía y tome la decisión que corresponda y solo espero que haya justicia”, agregó.

El hijo de Joaquín Lavín investigado por eventuales irregularidades cometidas en la Municipalidad de Maipú durante la administración de su esposa y facturas ideológicamente falsas.

Sigue EN VIVO la formalización de Joaquín Lavín León

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