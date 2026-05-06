Lluvia en Santiago: Actualizan hora de inicio de las precipitaciones y el bloque de mayor intensidad

Según explicó el meteorólogo de Chilevisión, Eduardo Sáez, la nubosidad irá en aumento durante el día, pero el tramo de mayor preocupación se concentrará en la tarde y noche de este miércoles.

El meteorólogo de Chilevisión, Eduardo Sáez, entregó una actualización detallada sobre el sistema frontal que afectará a la zona central, precisando los horarios de mayor intensidad en la Región Metropolitana.

Según el experto, aunque la nubosidad irá en aumento durante el día, el tramo de mayor preocupación se concentra en la tarde y noche.

Las primeras gotas caerían “a la hora de almuerzo”, es decir, a eso de las 14:00 horas. Sin embargo, precisó que “la lluvia más intensa la debiésemos encontrar probablemente entre las 17:00 y las 22:00 horas” .





Esta ventana coincide con eventos deportivos importantes, por lo que el meteorólogo advirtió que quienes asistan a estadios —especialmente en el sector precordillerano— deben estar preparados.

“Lo más probable es que toque un aguacero un poco más intenso al inicio del partido y quizás hacia el final vaya bajando la intensidad”, especificó Sáez sobre el duelo entre Universidad Católica y Cruzeiro en el Claro Arena.

Milímetros y ráfagas de viento

En cuanto a la cantidad de agua, Sáez mantuvo el pronóstico entre los 10 y 25 milímetros para la capital. Explicó que, aunque algunos cálculos marcan un piso de 7 u 8 mm, la inestabilidad del sistema permite proyectar hasta los 25 mm en ciertos sectores , lo que implica que “por momentos vamos a tener lluvia fuerte”.

Además del agua, el viento jugará un rol relevante. Se esperan rachas previas al sistema frontal que oscilarán entre los 30 y 50 km/h en Santiago, mientras que en la costa estas podrían alcanzar sin problemas los 60 km/h.

Otra factor determinante será la baja temperatura. Se estima que hacia las 22:00 horas los termómetros marcarán entre 9 y 10 grados. Sáez advirtió que, debido a la alta humedad por las precipitaciones, “la sensación térmica va a ser más baja”, por lo que el llamado es al abrigo adecuado.