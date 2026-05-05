05/ 05/ 2026 23:06

¿Quién es la mujer de la caja en Quinta Normal? Chats revelan últimas horas de Sara Saavedra y quién sería el presunto asesino

En marzo pasado, una noticia estremeció al país entero. Se encontró una caja frente a la casa de la alcaldesa de Quinta Normal, en cuyo interior había un cuerpo. Se pensó de inmediato en una amenaza de un grupo de narcos que nuevamente amedrentaba a municipios. Pocos indagaron en quién era la mujer que fue asesinada de una manera brutal. Se llamaba Sara Saavedra, de solo 26 años y con un hijo de 8. Accedimos a chats exclusivos, que dan cuenta de las últimas horas de vida de la joven e indicios de quién podría ser el culpable de tan macabro crimen. El reportaje es de Matías González.