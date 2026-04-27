El intérprete donde repasó su primera incursión en la pantalla chica a fines de los ’90. Aunque recibió felicitaciones, desafortunadamente, no pasó lo mismo con una remuneración en dinero.

Francisco Melo sorprendió con una desconocida anécdota que recordó al hablar sobre los inicios de su carrera en televisión.

Recordado por sus papeles en decenas de teleseries nacionales, el intérprete concedió una entrevista a La Máquina donde contó sus primeras incursiones en la pantalla chica.

En la conversación, el actor relató que en su primera aparición cursaba primer año de teatro y que, debido a su pelo largo y barba, le ofrecieron actuar de Jesús en un programa de Semana Santa.

“Y estuve todo el día grabando como efectos especiales de la época. Eso tiene que haber sido el año ’87, porque ahí entré al teatro”, desclasificó.





El insólito pago a Pancho Melo en su primer papel

Aunque aclaró que no pudo ver su trabajo, sí mencionó que recibió felicitaciones y que incluso le llegaron comentarios que el Tío Marcelo de Cachureos, de la producción, había quedado contento con su rol.

“Y me dijo, pucha, está súper feliz (el Tío Marcelo)”, confesó. “Pero no tenemos platita, así que no te podemos pagar, así que elige cualquiera de los peluches, qué sé yo”.

Melo aseguró que eligió un peluche de jirafa: “Ese fue mi primer sueldo y mi primera actuación en televisión”, para luego rematar con ironía sobre la insólita situación. “Pero que no tenía platita el tío Marcelo, te pasaste”, concluyó.

Mira el momento a continuación: