“Te voy a pescar y…”: Sergio Rojas se pronuncia tras presunta amenaza de la pareja de Antonella Ríos

El panelista de farándula salió al paso de los supuestos dichos de Patricio Henríquez, quien habría publicado un comentario tras la polémica que mantiene con Antonella Ríos.

Sergio Rojas rompió el silencio este domingo y se refirió a una presunta amenaza que Patricio Henríquez, pareja de Antonella Ríos, habría hecho en su contra.

Esto, tras la polémica que se generó por el despido sorpresivo de la panelista en Zona Latina y la posterior entrevista que Antonella concedió en Primer Plano.





¿Qué pasó entre Sergio Rojas y la pareja de Antonella Ríos?

“Perro… te voy a pescar y te voy a sacar la… ¡Con mi mujer, no!”, habría señalado Patricio en Instagram y el comentario fue expuesto en la página Infama.

Sergio compartió dicha captura de pantalla en su canal de difusión en Instagram y señaló: “Todo me calza y el puzzle se completa solo”.

En esa misma línea, agregó: “Parece que no estaba tan equivocado y la versión de su ex se vuelve cada segundo más creíble”.

“Una cosa es lo que uno puede pensar de alguien, pero otra muy distinta son los hechos”, precisó el periodista.

Además, Sergio explicó que la polémica con la pareja de Antonella Ríos remonta a principios de este año, cuando la expareja de Patricio lo habría acusado por no pago de pensión de alimentos.

“La protagonista lo mostró en sus redes, luego se hicieron notas de prensa y, obviamente, cuando ya fue público, nosotros le preguntamos en el programa. Esa es la cronología”, detalló Sergio.

Finalmente, el comunicador lanzó los dardos y concluyó: “Cuando lo hicimos, apareció la ex denunciando con papeles ajenos que era papito corazón y hoy, de ese mismo lado, me mandan que sigue siéndolo”, cerró.

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