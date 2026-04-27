CNTV tiene nueva presidenta: Nombran a la periodista Eliana Rozas para liderar el directorio

La periodista asumirá el cargo en reemplazo de Mauricio Muñoz y actualmente se desempeña como directora de docencia de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica. También cuenta con amplia trayectoria en medios de comunicación.

El presidente José Antonio Kast designó a la periodista Eliana Rozas como la nueva presidenta del Consejo Nacional de Televisión (CNTV).

Según dio a conocer el gobierno, la también académica asumirá el cargo en reemplazo de Mauricio Muñoz, quien dejó sus funciones el pasado 10 de abril.

Actualmente Rozas se desempeña como directora de docencia de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica.

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¿Quién es la nueva presidenta del CNTV?

Eliana Rozas, la nueva presidente del CNTV, es periodista y egresada de Derecho. Trabaja como docente de la Universidad Católica desde 1985.

Entre el 2000 y 2003, además, fue Decana de esta facultad de la PUC y en la actualidad es la directora de docencia de la Facultad de Comunicaciones de la mencionada casa de estudios.

Sobre su trayectoria profesional, Rozas trabajó en El Mercurio y la revista Qué Pasa y también ocupó cargos directivos de Canal 13 entre 2003 y 2007.

Luego se desempeñó como jefa de estándares editoriales y redacción en CNN Chile entre 2008 y 2010, y como gerenta de comunicaciones y asuntos corporativos de TVN entre 2011 y 2016.

La nueva presidente del CNTV también es miembro del Consejo de Ética de los Medios de Comunicación y de la Academia Chilena de la Lengua.