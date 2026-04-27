Profesor detenido por enviar contenido sexual a alumna a cambio de “buenas notas” en San Antonio

El fiscal detalló que el imputado enviaba videos e imágenes íntimas a la alumna de forma reiterada a través de redes sociales. Quedó con arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional.

Un profesor de matemáticas (24) fue detenido por la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales (Brisex) de la Policía de Investigaciones (PDI) en la comuna de San Antonio por el delito de abuso sexual.

Fue a raíz de la denuncia de una estudiante que el órgano inició las diligencias, pues la acusación mencionaba la existencia de conversaciones de índole sexual entre ella y el funcionario.

De acuerdo con Fiscalía, el ahora imputado habría ofrecido otorgar buenas calificaciones a la víctima a cambio de enviar material audiovisual con contenido sexual explícito a la menor de edad.

En la exposición, el fiscal Silva Valenzuela señaló que “enviaba las imágenes con la finalidad de procurarse su excitación (…), aprovechándose de su situación de ser profesor jefe y tutor de la menor”, informó El Líder de San Antonio.





Arresto domiciliario y 90 días de investigación

Tras la denuncia, la policía continuó con la recuperación y posterior análisis de los archivos, lo que permitió una orden de detención que fue materializada el fin de semana en la comuna de Los Andes, ciudad a la que se había trasladado el sujeto.

Fue así como el profesional de la educación fue trasladado hasta el Juzgado de Garantía de San Antonio para ser formalizado por “abuso sexual de mayor de 14 años sin contacto físico”.

“Desde el año 2025 a la fecha, (…), procedió en forma constante y reiterada a enviar, a través de redes sociales, a la menor de edad y alumna (…) diversos videos y otras imágenes tanto de él, teniendo relaciones sexuales con otra mujer”, se dijo en la audiencia

Aunque Fiscalía no solicitó prisión preventiva, si se decretó arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional, firma mensual y la prohibición de acercarse a la víctima y a su establecimiento educacional. Se fijaron 90 días de plazo para la investigación.