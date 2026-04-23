“Iba como si nada, mirando el cielo”: Vecinos revelan nuevos antecedentes tras doble parricidio en San Antonio

Según un cercano de la familia, el imputado habría comenzado a tener “malas juntas” en el último tiempo.

Este jueves se dieron a conocer nuevos antecedentes tras la muerte del joven de 25 años que confesó haber asesinado a sus padres en la localidad de Lolleo, San Antonio, en la región de Valparaíso.

El parricidio ocurrió tras una discusión familiar, y el hombre no opuso resistencia a su detención, siendo trasladado a la cárcel de San Antonio, donde fue encontrado sin vida antes de su formalización, preliminarmente sin intervención de terceros.





“Iba como si nada, mirando el cielo”

Al respecto, vecinos de las víctimas entregaron nuevos antecedentes en conversación con El Líder de San Antonio.

“Cuando se lo llevaron, iba como si nada, mirando el cielo. Él era medio extraño, a veces pegaba portazos, daba gritos”, detalla uno de los residentes de la zona.

Por su parte, un cercano a la familia declaró: “Todavía es algo que no podemos creer; ellos como pareja llevaban muchos años juntos, desde que eran chicos”.

“Criaron a sus hijos con mucho cariño, eran muy apegados con su hijo; no entendemos lo que habrá pasado, pero lo que nos han comentado es que él (imputado) se habría metido con malas juntas y había cambiado mucho”, cerró.