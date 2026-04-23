El dramático llamado de madre de Tomás Barraza a testigos: “Ustedes son los únicos que vieron qué pasó de verdad”

A poco más de cuatro meses de cumplirse tres años de su muerte, la familia del joven busca desesperadamente ayuda de las personas que viajaban aquel día en el bus.

El 16 de agosto de 2023, falleció en el Hospital San Pablo de Coquimbo Tomás Barraza Osses, joven de 19 años oriundo de Ovalle y que dos días antes había sido encontrado gravemente herido en la Ruta 43.

La víctima cayó desde un autobús en movimiento cuando se desplazaba desde La Serena hasta Ovalle. Según manifestó su familia tras acceder al testimonio de un testigo, antes de perder la consciencia, el joven había sufrido un altercado al interior del vehículo, tras lo cual habría sido lanzado a la carretera.

En aquel momento, el Fiscal Carlos Jiménez, de la Fiscalía Local de Ovalle, declaró que “se desarrolla una investigación a fin de poder esclarecer los hechos, la forma de ocurrencia de los mismos y si hubo intervención de terceras personas”.

“Hemos dispuesto que la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de La Serena realice las diligencias”, agregó.

Sin embargo, y a pocos meses de cumplirse tres años de su muerte, la familia de Tomás busca desesperadamente ayuda de los testigos para conocer la verdad.





“Ustedes son los únicos que vieron qué pasó de verdad”

A través de su cuenta de Facebook, Rosa Osses Tello, madre de Tomás, compartió un desesperado llamado dedicado a todos los pasajeros que iban aquel día en el bus, ya que junto a su familia ansían conocer lo que realmente pasó.

“Yo no estaba en ese bus. Ustedes sí. Ustedes son los únicos que vieron qué pasó de verdad“, afirmó la mujer.

“Sé que tienen miedo. Miedo a declarar, miedo a meterse en problemas, miedo a revivir ese momento horrible. Lo entiendo. Yo también tengo miedo todos los días, desde que me falta mi niño. Pero les escribo como mamá, con el corazón en la mano: necesito su ayuda para darle paz a Tomás“, agregó.

La madre del joven también se ofreció para acompañar a algún testigo que tenga miedo, donde además señaló que puede declarar de manera anónima.

“Si estuvieron ahí, si algo vieron, si algo escucharon, por favor, hablen. Por él. Por ustedes. Por sus propios hijos… No dejen que su historia termine en ‘no sabemos qué pasó‘”, manifestó.

Por último, la madre de Tomás informó que los órganos de su hijos fueron donados. “Su corazón hoy late en el pecho de Gabriel, un hombre bueno que me buscó para agradecerme. Mi hijo salvó vidas hasta el último. Ayúdenme a que su propia vida no quede en el silencio“.