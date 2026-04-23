Subsidio Eléctrico: ¿Cuándo se verá reflejado el descuento en las cuentas de la luz?

Desde este domingo se podrá postular al beneficio estatal que ayuda a los hogares más vulnerables a costear el suministro eléctrico. Revisa la fecha en que se comenzaría a aplicar.

En pocos días abre la quinta convocatoria de postulación al Subsidio Eléctrico, monto entregado durante el segundo semestre del año en ayuda a los hogares más vulnerables.

A partir del 26 de mayo y hasta el 5 de junio, deberás postular para optar al descuento en las boletas de la luz. Conoce acá de cuánto dinero será.

¿Cuándo se verá reflejado el descuento en las cuentas de la luz?

El subsidio eléctrico se entregará en 6 cuotas. El descuento se verá reflejado en las boletas desde septiembre, según los tiempos de facturación de cada empresa.

¿Cuál es el monto de la quinta convocatoria del Subsidio Eléctrico?

El descuento a recibir, dependerá de la cantidad de integrantes por hogar. De modo que si es solo una persona se le entregará $17.346.

Para casas en las que vivan desde dos a tres, el monto será de $22.548. Y para cuatro o más, de $31.224.





¿Cómo postular al Subsidio Eléctrico en su quinta convocatoria?

Si deseas postular al beneficio tienes tres opciones:

Canales presenciales y telefónicos de ChileAtiende.

Sitio web de la Ventanilla Única Social.

Sitio web del Ministerio de Energía.

En caso de solicitarlo a través de la página del Subsidio Eléctrico en el sitio del ministerio, ingresa con tu ClaveÚnica y entrega estos datos:

Región en la que vives

Comuna en la que vives

Empresa o cooperativa eléctrica que entrega tu suministro eléctrico

Número de cliente del suministro eléctrico

Correo electrónico de contacto

Número de teléfono

¿Cuáles son los requisitos para recibir el Subsidio Eléctrico?

Podrán solicitar el Subsidio Eléctrico, las personas mayores de 18 años que cumplan al menos uno de los siguientes requisitos:

Pertenecer al 40% más vulnerable en el Registro Social de Hogares (RSH), vigente a la segunda quincena de mayo de 2026 .

en el Registro Social de Hogares (RSH), vigente a la . Pertenecer a un hogar con al menos una persona electrodependiente según el Registro de Personas Electrodependientes, vigente a marzo de 2026. Además, contar con RSH, independiente de su tramo.

También, los beneficiarios deben ser arrendatarios o propietarios, y encontrarse al día en el pago de las cuentas de electricidad al 22 de junio de 2026.