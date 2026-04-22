Cyberday ofrece más de 5.500 vacantes con sueldos de hasta $910 mil: Revisa cargos y cómo postular

La nueva versión del evento se desarrollará entre el 1 y 3 de junio, donde se espera una alta demanda de cargos operarios y administrativos. Conoce acá los cupos disponibles.

El sector logístico ya se prepara para el próximo Cyberday, ofreciendo más de 5.500 cupos de trabajo. Se trata de una búsqueda masiva de cargos operarios y administrativos para enfrentar la alta demanda que genera el evento.

La nueva versión del Cyberday se desarrollará entre el 1 y 3 de junio, donde se esperan una serie de descuentos en distintas tiendas del retail.

Más allá de las ofertas, este evento podría significar un ingreso extra para quienes están en busca de empleo.





Ofertas de trabajo para Cyberday de junio

Teamwork concentra más de 3 mil cupos y los sueldos dependerán del puesto al que postulen. A continuación, revisa la lista de cargos disponibles:

Administrativo de transporte (30 vacantes) : $730.000 – $760.000

: $730.000 – $760.000 Coordinador de patio (35 vacantes) : $630.000 – $700.000

: $630.000 – $700.000 Operador/a de picking (70 vacantes) : $650.000 – $750.000

: $650.000 – $750.000 Operador/a de grúa (30 vacantes) : $650.000 – $700.000

: $650.000 – $700.000 Operador/a apilador reach (30 vacantes) : $700.000 – $778.000

: $700.000 – $778.000 Operario/a de carga y descarga (80 vacantes) : $650.000 – $700.000

: $650.000 – $700.000 Operario/a de bodega (2.400 vacantes) : $540.000 – $620.000

: $540.000 – $620.000 Supervisión de operaciones (20 vacantes) : $750.000 – $900.000

: $750.000 – $900.000 Vendedor/a de retail (40 vacantes): $600.000 – $620.000

En tanto, Eurofirms, otra conocida empresa de captación, selección y contratación temporal de trabajadores, también cuenta con empleos disponibles para esas fechas:

Operador/a de picking bodega (2.000 vacantes) : $540.000 – $750.000

: $540.000 – $750.000 Administrativo logístico (30 vacantes) : $730.000 – $760.000

: $730.000 – $760.000 Operador/a de grúa (25 vacantes) : $650.000 – $700.000

: $650.000 – $700.000 Operador/a apilador reach (25 vacantes) : $700.000 – $860.000

: $700.000 – $860.000 Operador order picker (50 vacantes) : $710.000 – $910.000

: $710.000 – $910.000 Operario/a de bodega part time (150 vacantes) : $30.000 – $40.000

: $30.000 – $40.000 Operador/a order picker part time (50 vacantes) : $340.000 – $360.000

: $340.000 – $360.000 Operario carga/descarga (50 vacantes): $530.000 – $650.000

Cabe mencionar que la mayoría de estas ofertas de trabajo se concretan en comunas de la Región Metropolitana como Lampa, Pudahuel, Quilicura, Renca y San Bernardo. También hay vacantes en las regiones de Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, O’Higgins y Ñuble.

¿Cómo postular a empleos para Cyberday?

A través de las páginas oficiales de Eurofirms y Teamwork, puedes encontrar una serie de ofertas de trabajo para la próxima versión de Cyberday.