Apps de ofertas y descuentos: Así puedes ahorrar en la compra de productos y comida en Chile

Las diferentes alzas de la últimas semanas han repercutido en la economía de los hogares chilenos, pero han surgido alternativas que permite conseguir productos con importantes rebajas.

Debido al alza en el costo de la vida en Chile, muchos han tenido que recurrir a alternativas para ahorrar en el presupuesto mensual, como lo son las apps de descuentos.

El aumento en el precio de los combustibles, la próxima alza de las cuentas de la luz y el aumento de canasta básica han repercutido en la economía de los hogares durante las últimas semanas.

Por eso son muchas familias las que buscan nuevas opciones para la compra de productos y servicios cotidianos con ofertas o menor precio.





Para eso existen diferentes aplicaciones que permiten por ejemplo, acceder a descuentos en variados ítems o comprar alimentos a menor precio para evitar que se desperdicien.

Cheaf

Esta app de comida también opera el formato de “packs sorpresa” en el que agrupa productos de panadería, pastelería o comida preparada que se ofrece en supermercados a un precio mucho menor al original.

El usuario recibe un precio por una de las bolsas sorpresas, pero no necesariamente sabe exactamente qué productos se incluirán.

Ratapp

Esta app ofrece descuentos, cupones, ofertas y promociones en variados servicios. Puedes encontrar opciones en ropa, calzado, bencina, electrodomésticos, servicios de streaming y comprar online.

GoodMeal

GoodMeal ofrece un sistema que conecta a compradores con restaurantes, cadenas de comida rápida, cafeterías y tiendas que cuentan excedentes de comida.

Se ofrecen los productos a un precio mucho menor al original y se buscan tiendas cercanas a la ubicación del usuario.

SaveMoney

La plataforma centraliza descuentos de tarjetas bancarias, promociones y gestiona finanzas personales.

La app ofrece beneficios automáticos según ubicación y tarjetas del usuario, con opciones desde compras hasta gastronomía.