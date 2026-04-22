Mujeres reciben bono de compensación por expectativa de vida: Consulta con tu RUT si eres beneficiaria

Este beneficio, incluido en la reforma previsional, está dirigido a mujeres pensionadas y busca corregir una desigualdad histórica: las pensiones más bajas que reciben en comparación con los hombres. Conoce los requisitos y todos los detalles acá.

La Compensación por Diferencias de Expectativa de Vida es uno de los beneficios clave de la reforma previsional en Chile. Está dirigido a mujeres pensionadas y busca corregir una desigualdad histórica: las pensiones más bajas que reciben en comparación con los hombres.

A continuación, te explicamos en detalle qué es este bono, quiénes lo reciben, cuánto paga y cómo consultar si eres beneficiaria.

¿Qué es el bono de Compensación por expectativa de vida?

Se trata de un beneficio automático (no requiere postulación) que se paga como una pensión adicional -similar a una renta vitalicia- calculada en Unidades de Fomento (UF).

Su objetivo es compensar el hecho de que, en el sistema previsional, las mujeres tienen una mayor expectativa de vida, lo que hace que sus ahorros deban financiar más años de jubilación, reduciendo el monto mensual que reciben.

Esta ayuda económica busca equilibrar esa diferencia, comparando la situación de cada mujer con la de un hombre en condiciones similares (edad, ahorro y grupo familiar).





¿Quiénes reciben la compensación?

Este bono está dirigido a mujeres que cumplan con los siguientes requisitos:

Tener 65 años o más .

. Estar pensionadas por vejez o invalidez .

. Haber cotizado en una AFP o compañía de seguros bajo el Decreto Ley N° 3.500.

bajo el Decreto Ley N° 3.500. No estar cubiertas por el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS).

(SIS). Haber realizado al menos una cotización al nuevo Seguro Social antes de los 50 años (con excepciones para afiliadas anteriores a agosto de 2025).

¿Cuánto paga la compensación?

El monto depende de varios factores, pero hay algunos puntos clave a considerar:

Monto mínimo: 0,25 UF.

Se paga como un monto fijo mensual en UF.

Se suma a tu pensión autofinanciada.

Está afecto al pago de impuestos y cotizaciones de salud.

El porcentaje de compensación depende de la edad de la pensionada:

Para mujeres ya pensionadas (al 1 de enero de 2026):

65 años: 100%

64 años: 75%

63 años: 50%

62 años: 25%

61 años: 15%

60 años: 5%

Cabe mencionar que solo quienes tengan 65 años o más recibieron el pago desde enero de 2026. Las demás lo obtendrán al cumplir esa edad.

Para nuevas pensionadas (desde el 2 de enero de 2026): Se aplica la misma tabla, pero considerando la edad al momento de jubilarse.

¿Desde cuándo se paga la compensación?

El pago comenzó en enero de 2026 y se entrega junto con la pensión mensual.

El beneficio se puede perder en ciertos casos como fallecimiento de la beneficiaria, permanecer fuera de Chile más de 180 días en un año o no cobrar el beneficio durante 6 meses consecutivos.





Consulta con tu RUT si eres beneficiaria

Si cumples los requisitos, el beneficio se otorga automáticamente. Aun así, puedes consultar tu situación a través del sitio web de ChileAtiende.

Ingresa al formulario de ChileAtiende

Completa con tu RUT y fecha de nacimiento

Presiona “Consultar”

Si resultas beneficiaria, podrás descargar la resolución oficial que detalla el cálculo del beneficio.

El trámite también se puede realizar de forma presencial en las sucursales o videoatención de ChileAtiende.