“Eso se acabó”: Américo sorprendió con drástica decisión personal tras volver a su natal Arica

El inesperado anuncio del cantante llega a meses de su mediático quiebre con Yamila Reyna, que terminó en una causa judicial por una denuncia de violencia intrafamiliar en su contra.

En un extenso video grabado desde Arica, el cantante chileno Américo sorprendió a sus seguidores tras anunciar una drástica decisión a meses de su mediático quiebre con Yamila Reyna, que terminó en una causa judicial por una denuncia de violencia intrafamiliar.

En el registro, que fue eliminado horas después, el artista comunicó que se alejará de las redes sociales, en medio de un proceso de reflexión personal que, según explicó, lo llevó a replantearse su relación con la exposición pública.

“Sé que esperaban una foto con un número uno para terminar el conteo que les presenté esta semana en mis redes y así sabrían finalmente de qué se trata. Pero elegí hacer un video, siento que es mejor porque yo soy mi única voz, soy mi única fuente. Todo lo que yo digo es oficial”, comenzó señalando.





Durante el mensaje, aseguró que ha dedicado los últimos meses a examinar distintos aspectos de su vida personal. “He estado en el ejercicio de mirarme en el espejo, no por vanidad, sino que practicando con humildad reconocer errores y aprender de ellos desde lo más profundo”, expresó.

En esa línea, reconoció que gran parte de su trayectoria estuvo marcada por la búsqueda constante de aprobación. “Me la pasé trabajando en convertirme en alguien que solo quería ser querido, alguien que no los ofendiera o defraudara. No quería enojos y eso me convirtió en el perfecto cómplice de mi infelicidad”.

La drástica decisión de Américo tras denuncia por VIF

El intérprete de Te Vas también confesó sentirse condicionado por la opinión ajena. “Admito que tengo miedo del qué dirán las personas que no me importan y que no admiro. Busco constantemente logros para escaparme del fracaso”, afirmó.

Según explicó, estas reflexiones fueron fundamentales para tomar una decisión que calificó como necesaria en esta etapa de su vida.

“La verdad es que ya no encajo en el lugar donde más quería estar, pero hoy es el día y lugar perfecto donde mi persona se despida de las redes ”, sostuvo. Más adelante profundizó en las razones detrás de su determinación.

“Comprendí que es una exposición innecesaria, que solo alimenta el ego, ese ego que tanto daño hace”, explicó.





Aunque valoró la cercanía que logró construir con sus seguidores, aseguró que esa etapa llegó a su fin. “La verdad es que se sintió maravilloso dejarlos entrar en esa parte de mi vida que jamás había compartido. Pero eso se acabó y necesito dar este paso”.

Uno de los momentos principales del video ocurrió cuando abordó el complejo escenario personal que atraviesa actualmente.

“Estoy atravesando una tormenta como nunca antes había enfrentado, lleno de angustias y ansiedades, de un cansancio que jamás había sentido”, reconoció. Asimismo, reflexionó sobre el amor y las relaciones personales: “ El amor no causa ni debe causar dolor. Me niego a creer que es así (…) El que no ha logrado amarse bien soy yo mismo”.

En otro pasaje, el cantante admitió sentirse decepcionado por no haber cumplido ciertas metas personales. “Me traicioné al no cumplirme mis últimas promesas y eso sí que me dolió”, manifestó.

Finalmente, explicó que decidió regresar a su ciudad natal para iniciar un nuevo proceso de reconstrucción personal. “Es el lugar perfecto para ser libre, para camuflarme y ser uno más. Porque vuelvo a casa, a mi tierra y con mi gente vuelvo a Arica”, concluyó.