“Terminó comunicándose con…”: Vanessa Daroch confirmó escenas de celos de Américo hacia Yamila Reyna en Top Chef VIP

Todo esto fue durante la participación de Yamila Reyna en Top Chef VIP, donde Américo habría sentido celos de Álvaro Gómez.

Este martes, Vanessa Daroch habló en extenso sobre el proceso que atraviesa Yamila Reyna tras haber denunciado a Américo por violencia intrafamiliar (VIF).

Esto, dado que Vanessa es una de las amigas más cercanas de la actriz y en ese contexto confirmó los rumores sobre los celos de Américo mientras Yamila estaba en Top Chef VIP.





Vanessa Daroch confirma escena de celos de Américo en Top Chef VIP

“Al principio llegaba muy alegre (…) y a medida que iba pasando el programa, ya llegaba más apagada”, expuso Vanessa en el podcast “Chismosas”.

En esa misma línea, reveló que había ocasiones donde Yamila se ausentaba durante mucho tiempo: “Se nos perdía de repente. ‘¿Y la Yami dónde está?’ (…) hablando por teléfono”.

Además, hace unos meses, distintos compañeros de Yamila revelaron a Pablo Candia que Américo había protagonizado fuertes escenas de celos durante ese periodo tras la presencia de Álvaro Gómez.

En ese contexto, Vanessa confirmó que era cierto que hubo una oportunidad en que hubo que cortar al actor de una fotografía para poder subirla a redes sociales sin que Américo se enojara.

“Saqué una foto donde salía esta persona al lado de Yami y tuve que cortar la foto, porque no podía subirse esa foto (…) no le gustaba ningún hombre”, comentó Daroch.

Asimismo, confesó que hubo una oportunidad en que se realizó una extensa grabación donde los participantes no podían usar sus teléfonos, dado que era una competencia.

“Le escribió mucho a ella (Américo) (…) y terminó comunicándose con alguien de la producción para preguntar dónde estaba porque no contestaba el teléfono”, reveló Daroch.

Finalmente, la médium expuso que fue en ese momento donde los amigos comenzaron a encender sus alarmas sobre lo que podría estar viviendo la actriz: “Ahí ya estamos hablando de algo super grave”, concluyó.