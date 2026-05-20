Vanessa Daroch reveló duro momento de Yamila Reyna tras quiebre: “Nunca había visto a una amiga tan mal”

La tarotista entregó detalles del estado en que quedó su amiga, luego de su mediática separación con Américo, a quien denunció por violencia intrafamiliar. “Yo creo que él es un narcisista”, apuntó.

Vanessa Daroch desclasificó complejos momentos de su amiga Yamila Reyna tras el quiebre con Américo, a quien denunció por violencia inframiliar.

En conversación con programa Chismosos de TVR, Daroch indicó que “para mí es re difícil hablar de este tema porque soy una de las amigas que ha estado levantándola día a día. La veo mejor. No puedo decir que está bien, que superó, no. La veo mejor, sí”.

La conocida tarotista sorprendió a los panelistas del espacio al entregar detalles del estado en que quedó Reyna tras la ruptura. “Nunca había visto a una amiga tan mal. Nunca, nunca. En una semana debe haber bajado 12 kilos, fácil”, afirmó.

“Cuando pasan estas cosas, uno dice ‘por qué a ella’. Yo he estado en otros procesos que ha tenido, porque este no es el primero. Y digo ‘por qué a ella’, siendo una mujer tan linda, tan buena, y luchando todos los días con los comentarios que le hacen”, agregó.





La crítica de Vanessa Daroch contra Américo

La exparticipante de Top Chef VIP aprovechó las pantallas para lanzar una crítica contra Américo, a quien tildó como “narcisista”.

“Hay muchos casos de parejas narcisistas. El narcisista te enamora, te involucra en su vida y te sube al Olimpo. Y cuando ya te sentiste cómoda y empezaste a confiar, empiezan a mostrar su verdadera cara, pero para el resto son blancas palomas”, dijo la tarotista.

“Es difícil sacarse de la cabeza ese amor. Por eso Yamila dijo que seguía enamorada… Yo creo que (Américo) sí es narcisista. Empecemos por ver el tremendo daño que hizo, y después sacó una canción. Hay una desconexión con la realidad que es gravísima”, sentenció Vanessa.