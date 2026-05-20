“Cuánta indolencia”: Polémica en redes por conocida influencer que promocionó empresa de mallas de seguridad

La creadora de la comunidad Mamá Sin Caos, Catalina Schaerer, compartió una historia donde mostró los servicios de una empresa de mallas. Esto, el mismo día en que murió una niña en un accidente en Las Condes.

Catalina Schaerer, creadora de la comunidad Mamá Sin Caos, recibió una lluvia de críticas tras promocionar en sus redes sociales los servicios de una empresa de instalación de mallas de seguridad en departamentos.

La historia de la también abogada, que cuenta con más de 750 mil seguidores en la plataforma, se publicó el mismo día que se dio a conocer el caso de una niña que murió tras caer en un edificio en la comuna de Las Condes.

“Cuando me cambié a mi departamento venía con mallas de seguridad instaladas, pero miren lo que habría pasado si uno de mis niños se agarra fuerte de una de ellas“, escribió en la plataforma.

“Yo contraté (a la empresa) y en dos segundos tenía el tema resuelto. Ante todo seguridad. Acabo de ver la noticia en Chile y no me puedo imaginar el dolor de esa familia“, continuó.





Influencer enfrentó críticas

En cosa de horas la publicación comenzó a circular en redes como X, donde los usuarios replicaron una captura de pantalla y criticaron a la creadora de contenidos por, acusaron, querer sacar provecho de una tragedia.

“Salieron todas las mamitas influencers a sacar plata de la tragedia”, “Que gente miserable, tratar de sacar provecho a tremenda tragedia” y “Cuánta indolencia, incluso para esta época superficial”, fueron algunas de las reacciones.

Schaerer salió al paso de las críticas y, en una nueva historia, este martes aseguró que no recibió dinero por la publicación. “Yo no recibo un peso por esto ni es un canje que tengo”, afirmó.

te cachai colgarte de una tragedia para hacer canje pic.twitter.com/Wwps2WFze5 — 🍓 (@frutilla) May 19, 2026

“Simplemente un buen dato que si espero a que me lo pidan por interno, se pierda la inmediatez y el sentido de urgencia y con eso siguen niños y animalitos en peligro“, explicó.

“Lamentablemente hay quienes usan su presencia en redes sociales para armar polémicas donde solo había buenas intenciones, con razón hay tanta cuenta pelotuda en redes”, zanjó.