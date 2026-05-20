VIDEO | Alcalde de San Bernardo denunció amenazas de muerte tras borrar mural alusivo a Colo Colo

Christopher White aseguró que es la quinta vez que recibe amenazas contra su persona. Esta vez le llegaron mensajes intimidándolo a él y a su círculo cercano tras intervenir un muro con mesajes alusivos a un equipo de fútbol.

El alcalde de San Bernardo, Christopher White, denunció haber recibido nuevas amenazas de muerte tras borrar un mural de Colo Colo.

La autoridad comunal señaló que esta situación no sería nueva y que es el quinto episodio de este tipo que enfrenta en desde que inició su gestión.

El día lunes se pintó un muro perimetral del estadio municipal que tenía grabados alusivos al equipo de Macul, realizado por supuestos hinchas de los albos. Tras esto, el edil recibió una serie de mensajes con amenazas contra él y su círculo cercano.





“Nuevamente he sido amenazado de muerte por hacer mi trabajo, por lo que los vecinos y vecinas me mandatan que es la recuperación de espacios públicos”, expresó en su cuenta de Instagram.

Según expuso la autoridad comunal, llevan meses trabajando en esa labor y “las consecuencias son mensajes cobardes a mis redes sociales personales, amenazando mi vida y la integridad de mis seres queridos“.

“No puede ser que los alcaldes nos sintamos solos. No puede ser que un grupo minoritario de delincuentes que dice ser hinchas de un club finalmente termine imponiendo su orden y sus características en el espacio público que nos pertenece a todas y todos”, expresó.

Alcalde presentó denuncia

Christopher White informó que cuenta con una serie de evidencias que fueron entregadas a las autoridades y presentó las denuncias correspondientes ante Carabineros y el Ministerio Público.

“He puesto todos los antecedentes en la Fiscalía. Y he hecho las denuncias respectivas para perseguir a los delincuentes y hacer que la justicia haga su trabajo”, lanzó.

A pesar de las amenazas, la autoridad insistió que “seguiremos adelante y seguiremos trabajando por recuperar y disputarle el espacio a los delincuentes que siguen siendo una minoría”.