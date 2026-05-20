Decretan prisión preventiva para padre de niña que murió tras caer de edificio en Las Condes

A la salida de la audiencia, el Ministerio Público detalló las razones por las que Jorge Constanzo quedó bajo esta medida cautelar. “Esos riesgos eran evitables”, afirmó la fiscal Pamela Valdés.

La Corte de Apelaciones de Santiago revocó este miércoles el fallo de primera instancia del Cuarto Juzgado de Garantía y decretó prisión preventiva para Jorge Constanzo, imputado por la muerte de su hija de dos años tras caer del piso 11 de un edificio en Las Condes.

A la salida de la audiencia, la fiscal Pamela Valdés detalló las razones por las que el padre de la niña quedó bajo esa medida cautelar mientras dure la investigación.

“Acá no esta no estamos en un delito culposo (…) Existía una situación de riesgo que podía ser evitable. Acá no se le reprocha a él porque no puso la malla, se le reprocha que sabía de este riesgo. Era un arquitecto, vivía en un piso 11″, indicó Valdés.





Las pruebas que determinaron la prisión preventiva

La persecutora afirmó que el detenido “tenía a su cuidado durante 6 horas a una niña de 2 años y seis meses. Una niña que no es independiente”.

“Él no solamente no pone la malla en la venta, sino que además la ventana queda abierta. ¿Y cómo lo sabemos? Por la estructura de la ventana, porque cuando llega Carabineros y lo despierta debido a que tocan la puerta durante varios minutos. La ventana estaba abierta y la niña no tenía ninguna posibilidad de haberla abierto“, agregó.

Asimismo, la fiscal también le recriminó al imputado que se encontraba “en evidente estado de ebriedad” al momento de los hechos. “Estuvo en una fiesta hasta las 5 de la mañana y siguió bebiendo alcohol en el almuerzo. Y luego se va a dormir una siesta, de esas siestas con un sueño profundo“, señaló.

“Esos riesgos eran evitables, él debió haber dejado cerrada la ventana con pestillo. En este caso tenemos el peor resultado, que es la muerte de una menor de 2 años y seis meses. La Fiscalía está para proteger a los menores”, añadió.

De esta manera, el tribunal estableció la calificación jurídica de Jorge Constanzo que, de acuerdo a los antecedentes entregados en la audiencia, se trata de un presunto homicidio por omisión.