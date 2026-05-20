Fin de los prefijos 600 y 809 para cobranzas extrajudiciales: Volverán a ser llamadas normales en celulares

La Subtel publicó en el Diario Oficial una modificación señalando que las llamadas de “comunicaciones cuyo objetivo sea la cobranza extrajudicial” podrán no utilizar estos prefijos.

La Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) publicó una modificación en la que estableció que las llamadas de cobranzas extrajudiciales volverán a ser de tipo normal.

Es decir, los usuarios volverán a recibir este tipo de llamadas desde números tradicionales, por lo que ya no las verán con los prefijos 600 u 809 en su celular.

La nueva normativa fue difundida en el Diario Oficial y surge tras un fallo de la Corte Suprema que, a su vez, acogió los recursos legales que presentó la Asociación Gremial de la Industria de Retail Financiero A.G.

Dicha resolución estableció que no era posible calificar la cobranza extrajudicial telefónica como un “servicio complementario”; y agregó que era “meramente una comunicación efectuada por el acreedor a un deudor determinado, a través del medio telefónico”.





Empresas acusaron perjuicio tras normativa

En agosto de 2025 comenzó a regir la regulación que determinó que las empresas debían usar esos números en comunicaciones masivas.

Luego, con el correr de los meses, desde el retail financiero advirtieron fuertes impactos tras la implementación: Una encuesta Cadem señaló que un 79% de las personas no contestaba llamadas identificadas con 600 u 809.

Además, las empresas acusaron que estaban enfrentando un grave perjuicio en su capacidad de gestionar la morosidad y recuperar los créditos otorgados.

Sin embargo, con este nuevo cambio ya no deberán identificar este tipo de comunicaciones con numeración especial, por lo que los usuarios podrán recibirlas nuevamente desde números tradicionales.