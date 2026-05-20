Pdte. Kast rompió el récord: ¿Cuánto demoraron los gobiernos en realizar sus primeros cambios de gabinete?

La actual administración de José Antonio Kast batió la marca de la expresidenta Michelle Bachelet, quien en su primer gobierno esperó 126 días para concretar su primer ajuste ministerial. Revisa acá el listado desde el retorno a la democracia.

El Palacio de La Moneda fue escenario de un hito político inédito en los últimos 36 años. La noche del martes, en una ceremonia liderada por el presidente José Antonio Kast, se concretó su primer ajuste ministerial con apenas 69 días en el poder, transformándose en el diseño de gabinete más efímero desde el retorno a la democracia en 1990.

Con este movimiento, la actual administración pulverizó el récord que ostentaba la expresidenta Michelle Bachelet, quien en su primer gobierno (2006) esperó 126 días para remover a su entonces jefe de gabinete, Andrés Zaldívar, empujada por la Revolución Pingüina, junto a Martín Zilic (Educación) y Íngrid Antonijevic (Economía).

Esta vez, las urgencias de la contingencia y los flancos abiertos en dos de las carteras más sensibles del Ejecutivo apuraron los plazos del mandatario de manera histórica.





Los primeros cambios de gabinete desde el retorno a la democracia

A continuación, revisa los primeros ajustes ministeriales de todos los gobiernos desde el retorno a la democracia en 1990. Están ordenados de forma ascendente: desde la administración que mantuvo su gabinete original por menos tiempo hasta la que hizo su primer cambio de manera más tardía.

1. José Antonio Kast: 69 días

2. Michelle Bachelet I: 126 días

3.Sebastián Piñera II: 151 días

4. Gabriel Boric: 179 días

5. Eduardo Frei Ruiz-Tagle: 194 días

6. Ricardo Lagos: 285 días

7. Sebastián Piñera I: 312 días

8. Michelle Bachelet II:427 días

9. Patricio Aylwin: 931 días

Las caídas y el nuevo gabinete del actual gobierno

El ajuste significó el fin de la instalación original del Ejecutivo, cobrándose la salida de la ministra vocera de Gobierno, Mara Sedini, y de la titular de Seguridad Pública, Trinidad Steinert.

“No esperaba hacer este cambio de gabinete. No era lo que tenía pensado para esta etapa de gobierno. Pero en base al sentido de urgencia que hoy tiene nuestro país (…) es que he decidido realizar este ajuste”, afirmó el presidente Kast.





Para aplacar la crisis, el mandatario optó por una estrategia de control político interno basada en “enroques” y el fortalecimiento de figuras clave mediante biministerios: