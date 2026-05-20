20/ 05/ 2026 09:18

“Llegó el momento del adiós”: Así fue la emotiva despedida de Karina Álvarez a Roberto Cox en CHV Noticias AM

Karina Álvarez despidió con emotivas palabras a Roberto Cox durante la edición de este miércoles de CHV Noticias AM, antes de su llegada a Contigo en la Mañana. En pantalla, ambos recordaron sus seis años trabajando juntos desde plena pandemia, repasando imágenes de sus inicios y bromeando sobre el paso del tiempo. “Nosotros felices de que emprendas nuevos desafíos”, señaló Álvarez. El periodista, en tanto, agradeció el cariño y confirmó que su último día en el noticiero será este viernes.