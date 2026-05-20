Betsy Camino rompió en llanto con descargo tras salir de Fiebre de Baile: “Elegí el mejor país del mundo para vivir”

La bailarina reapareció en sus redes sociales para hablar de su salida del estelar y se emocionó hasta las lágrimas al agradecer el apoyo que recibió en los últimos días tras su polémica con Vasco Moulian.

Bestsy Camino rompió el silencio tras su polémica eliminación de Fiebre de Baile y compartió una emotiva reflexión en sus redes sociales.

La bailarina se despidió de la competencia el domingo tras obtener una baja calificación de Vasco Moulian, luego de protagonizar un conflicto con el estricto jurado.

La cubana se fue sin dar declaraciones y, tras días en reserva, abordó el tema con un video que compartió en su cuenta de Instagram.





“Quería hacer este video desde el día uno, pero no me sentía en condiciones de que me vieran. Pero no quería pasar la oportunidad de agradecerles por todo el apoyo que he tenidos con esta salida de Fiebre de Baile”, sinceró.

Camino agradeció el apoyo tras su salida del estelar y reconoció que “estoy anonadada, no me creo y no esperaba un apoyo tan heavy, es literal todo Chile” (sic).

La emoción de Betsy Camino tras su eliminación

Betsy Camino no aguantó la emoción y llegó a las lágrimas al hablar de las muestras de cariño que ha recibido durante los últimos días.

“Cada día me quedo más tranquila con que elegí el mejor país del mundo para vivir, hice tremenda elección al irme de mi isla y hacer una vida. Con el apoyo y el cariño que me dan me siento feliz porque me hacen sentir como una más“, lanzó.

Respecto a su paso por Fiebre de Baile manifestó que “me duele y estoy triste, pero dentro de todo estoy tranquila porque lo di absolutamente todo, ensayamos un montón. Veo todas las presentaciones y me encantan, lo di todo”.

Finalmente, en relación a su conflicto con Vasco Moulian, resaltó que “con respecto a lo que hablo con el jurado, no me arrepiento para nada. Siempre voy a defender mi espacio y si estoy fue un castigo, siempre he nadado entre tiburones”.

“No va a ser la primera vez y estamos en un siglo donde calladitas no nos vemos más bonitas“, añadió, insistiendo en su agradecimiento por el público y sus seguidores.