“Se quiere ir…”: Destapan reacción de Besty Camino tras ser eliminada de Fiebre de Baile

Tras no querer presentarse en el programa de entrevistas de Chilevisión, Betsy Camino compartió su desahogo en redes sociales. Revisa a continuación lo que dijo.

Este domingo, en el último capítulo de Fiebre de Baile, la eliminada de la noche fue Betsy Camino, decisión del jurado que molestó a la ahora ex participante, quien decidió dar un paso al costado en las entrevistas posteriores.

La molestia fue dada a conocer en el programa El Var de Chilevisión, en donde periodistas comparten con la eliminada de cada semana, pero al no presentarse, los comunicadores dieron a conocer la situaición en vivo.





Betsy no llegó al VAR de Chilevisión

Tras conversar sobre Faloon Larraguibel como la mejor de la semana, Patricio Sotomayor reveló: “En este momento acá debería estar Betsy Camino, ya debería haber llegado (…) vamos a transparentar a la gente en su casa que Betsy no esta convencida de querer venir acá“.

En este sentido, añadió que a la cubana “no le parece, se quiere ir, no está de acuerdo (…) no lo tomó bien“.

Ante la sorpresa, el periodista Camilo González comentó que ella “está enfadada por las notas que le puso Vasco, creo que ella salió muy enojada después de los comentarios que le dio él”.

Por su parte, la periodista Valentina Rodríguez fue enfática en que “hoy día se pasó (Vasco), Betsy tiene toda la razón de estar enojada“. Acusando que la bailarina no se merecía un 2, indicó que uno “conocía” como era Moulian y las constantes peleas con él podían haberle jugado en contra.





La respuesta de Betsy Camino tras ser elimina de Fiebre de Baile

A través de su cuenta de Instagram, la cubana pidió un momento de silencio tras salir del concurso, agregando que agradecía el cariño de la gente, pero no se encontraba en condiciones de hablar.

“Chicos. Me siento mega mal. Perdón si no di ninguna entrevista, pero estoy mal de verdad“, comentó Betsy en su red social, agregando que: “Gracias a todos por su apoyo. Son muy lindos conmigo”.

Tras esta escueta declaración, más de 600 personas le dejaron mensajes de ánimo tras la salida del programa, añadiendo que no estuvieron de acuerdo con la nota de Vasco Moulian que terminó por sacarla de FDB.

Revive aquí el momento: