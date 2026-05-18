Tribunal lo había ordenado: La exigencia que incumplió padre de la niña de 2 años fallecida tras caer de edificio

El hombre se encontraba al cuidado de la menor de edad durante el domingo, como parte del régimen de visitas que tenías desde febrero. Sin embargo, el departamento no cumplía la totalidad de las condiciones que le habían exigido.

La tarde del domingo una menor de 2 años falleció tras caer del piso 11 de un edificio en Las Condes, mientras estaba de visita en la casa de su padre.

La niña llegó al edificio ubicado calle Los Militares la mañana del domingo para cumplir con el régimen de visitas correspondiente.

De acuerdo a declaraciones de testigos y están siendo materia de investigación, el padre habría estado en una celebración la noche anterior en el departamento o dependencias del edificio.





Él habría dejado a la niña en una habitación y al momento de la caída se encontraba durmiendo en otra pieza junto a su pareja.

No se cumplió con exigencia

De acuerdo a un contacto que tuvo Contigo en la Mañana con Sergio, tío de la menor fallecida, el padre de la víctima no cumplió con una exigencia que tenía establecida.

Según explicó, el progenitor tenía programadas visitas semanales a la casa de la madre de la niña y desde febrero se le permitió compartir con la menor un domingo al mes fuera del hogar familiar.

Previo a esa determinación se llegó a un acuerdo judicial que obligaba al padre a instalar mallas de seguridad en todo departamento donde residía, debido a que está ubicado en un piso 11.

“Hubo un acuerdo legal donde se establecía que para el cuidado y visitas de la bebé tenía que tener el departamento completamente con mallas de seguridad“, aseguró el tío de la menor.

Pero según lo que se pudo constatar en la investigación preliminar, el departamento solo estaba acondicionado con mallas de protección en el sector de la terraza pero no en las habitaciones ni ventanas.

Padre de menor será formalizado

Vecinos del edificio alertaron a conserjería y dieron aviso tanto a la policía como al personal de salud para acudir a la emergencia.

El padre fue ubicado cerca de 40 minutos después del fallecimiento de la menor al interior de su departamento, presentando signos atribuibles al consumo de alcohol o sustancias ilícitas.

Durante la noche fue trasladado a una unidad policial para prestar declaración y esta mañana se le llevó hasta la Brigada de Homicidios ubicada en Ñuñoa.

La Fiscalía Oriente informó que le imputarán el delito de cuasidelito de homicidio y será formalizado durante esta tarde.