Quiénes tienen prioridad para recibir el Bono Dueña de Casa: Revisa con tu RUT si lo obtienes sin postular

El Bono de Protección se entrega de manera automática a familias que participan en programas del Subsistema de Seguridades y Oportunidades. Revisa cuáles son los grupos que tienen prioridad para recibir el beneficio y cómo consultar con tu RUT si obtendrás los pagos mensuales.

El Bono de Protección, más conocido como Bono Dueña de Casa, es un beneficio económico que no requiere postulación y ofrece una ayuda al bolsillo por hasta 24 meses.

Actualmente, las mujeres podrían recibir hasta $463.068 a lo largo de dos años en total, a través de un pago que se divide de la siguiente manera:

Primeros 6 meses: $24.263

Meses 7 al 12: $18.466

Meses 13 al 18: $12.696

Meses 19 al 24: $21.753.

Sin embargo, pese a no requerir postulación, solo pueden acceder a esto las familias que acepten ser parte del programa Familias, Abriendo Caminos, Calle o Vínculos del Instituto de Previsión Social, trámite que solo requiere firmar una Carta de Compromiso del Plan de Intervención.





Orden de prioridad para pago Bono Dueña de Casa

Con la inscripción a algún subsistema de ayuda a familias, la dueña de casa podrá optar a este bono, el cual se transfiere directamente a tu cuenta bancaria.

De acuerdo al sitio web de ChileAtiende, el pago al beneficio para las beneficiarias se realiza según un orden de prioridad, según las condiciones de la persona.

Prioridad 1 : Madre de personas menores de 18 años o con certificación de invalidez o con discapacidad mental o de personas con Subsidio Familiar (SUF).

: Madre de personas menores de 18 años o con certificación de invalidez o con discapacidad mental o de personas con Subsidio Familiar (SUF). Prioridad 2 : Mujer mayor de 18 años de edad que sea jefa de hogar o pareja del jefe de hogar.

: Mujer mayor de 18 años de edad que sea jefa de hogar o pareja del jefe de hogar. Prioridad 3 : Mujer mayor de 18 años que sea dueña de casa.

: Mujer mayor de 18 años que sea dueña de casa. Prioridad 4 : Si no hay mujeres en el hogar que cumplan con las prioridades 1, 2 o 3, se pagará el bono al hombre mayor de 18 años que sea jefe de hogar.

: Si no hay mujeres en el hogar que cumplan con las prioridades 1, 2 o 3, se pagará el bono al hombre mayor de 18 años que sea jefe de hogar. Prioridad 5 : Si no se cumplen las condiciones anteriores, recibirá el bono cualquier mujer mayor de 18 años de edad. Si no puede o no existe una mujer mayor de edad, se pagará a cualquier hombre mayor de 18 años.

: Si no se cumplen las condiciones anteriores, recibirá el bono cualquier mujer mayor de 18 años de edad. Si no puede o no existe una mujer mayor de edad, se pagará a cualquier hombre mayor de 18 años. Prioridad 6: En caso que no sea aplicable ninguna de las prioridades anteriores, el bono se pagará a la persona mayor de edad que tenga a su cuidado a una persona menor de 18 años.





Revisa con tu RUT si te pueden dar el Bono Dueña de Casa

Existen tres formas para consultar si eres beneficiaria del Bono de Protección, estas son: