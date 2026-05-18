Allison Göhler explicó por qué se produce el fenómeno y las zonas que se verán afectadas con el frío matutino. También adelantó la llegada de lluvias para la próxima semana.

La meteoróloga de Chilevisión, Allison Göhler, detalló este lunes el pronóstico del tiempo para la semana del y aseguró que los próximos días descenderán drásticamente las temperaturas.

En la misma línea, adelantó que habrá regiones que se verán afectadas por heladas, bajas en los termómetros que se harán presentes en la zona central del país, desde esta jornada.

Según detalló la experta, “hay una masa grandota donde giran ahí los vientos de forma antihoraria y que está ubicada en gran parte de la zona centro y sur de nuestro país. Esto está produciendo heladas matinales, pero tardes más cálidas”.





Por otra parte, Göhler adelantó que las lluvias llegarán a la zona entro “la otra semana. Para el 27 ya se está viendo algo. Podría traer algo de agüita para nuestra capital”.

DMC emitió aviso por heladas

Las Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por “heladas normales a moderadas” que se presentarán en la zona centro del país desde este lunes 18 de mayo.

Las regiones afectadas serán la región del Maule donde la mínima podría llegar a -3 grados y la región de Ñuble con el mismo pronóstico.

Las principales ciudades afectadas con las bajas temperaturas serán Chillán, Temuco y Linares con mínimas de entre -3 y-4 grados.