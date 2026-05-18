El ácido descargo de Claudia Schmitd por desafío de Dj Méndez a Américo: “Gallitos de poca monta”

A través de redes sociales, la panelista de televisión arremetió contra los cantantes por un eventual enfrentamiento en el ring. “No es de hombres”, apuntó, recordando el proceso judicial contra Américo.

Claudia Schmitd arremetió contra Dj Méndez, luego de su comentada invitación a Américo para enfrentarse en un ring.

A través de un video en Instagram, la panelista de televisión no dejó pasar el desafío del intérprete de Estocolmo, en medio de la denuncia contra Américo por violencia intrafamiliar (VIF).

“ Desafiar a otro chabón para ver quién es más macho no es de hombres. Y convertir una situación mediática que viven cientos de mujeres en un show de dos gallitos de poca monta da mucha vergüenza“, apuntó Schmitd.





DJ Méndez desafió a Américo a pelear en un ring

El comentario de Claudia Schmitd se enmarca en el desafío de Leopoldo Méndez contra el intérprete de Te Vas, quien fue formalizado por la denuncia por VIF interpuesta por Yamila Reyna.

“Américo, escúchame bien lo que te voy a decir, que tenemos que arreglar cuentas. Una, porque hiciste algo que no se debe hacer. Ya pasaste por un juez y lo que diga el juez es una cosa, pero lo que tú sabes, lo que hiciste, es otra y eso lo sabes. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Te hago un reto. Tú y yo, aquí, en el ring, en forma deportiva, profesional“, apuntó Méndez.

Según explicó Méndez, no será una pelea “de violencia ni picado” y advirtió al exponente de la cumbia que “si no lo haces, vas a quedar mal ante todo Chile, porque si puedes con una mujer y te las das de choro con una mujer, hazlo con un hombre , como yo”.

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