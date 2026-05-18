Cadem: 54% creyó que era un “compromiso realizable” expulsar 300 mil inmigrantes en gobierno de Kast

En esta versión de la evaluación, la desaprobación del Mandatario subió 3 puntos porcentuales, llegando al 58% de los encuestados. A su vez, la desaprobación bajó a 36% (-4 puntos).

En el último sondeo de Plaza Pública Cadem, se consultó a la ciudadanía sobre el principal compromiso del presidente José Antonio Kast en su Gobierno y la promesa de expulsión de miles de inmigrantes irregulares que se encuentran en el país.

De acuerdo al estudio de opinión, más de la mitad de los encuestados indicó creer que promesa de campaña era “realizable”. Esto, pese a que el propio mandatario reconoció el miércoles 13 de mayo que “algunos dicen: ‘Oiga, llevan 60 días y usted dijo que el primer día iba a expulsar a 300 mil migrantes’… Es una metáfora. Si alguien cree que en un día uno va a expulsar a 300 mil, creo que entendió mal”.

En tanto que al día siguiente, el jueves 14 de mayo, el jefe de Estado precisó que “Quizás la palabra era hipérbole, no metáfora”, pero que “el ciudadano de a pie entiende lo que estamos haciendo, ve el cierre de la frontera, los aviones saliendo con migrantes irregulares”.

Plan de seguridad y migración del pdte. JAK

Ante la pregunta “¿cuál es el principal compromiso del Presidente Kast?“, el 44% de los encuestados por Cadem indicó que creen que es la “seguridad, delincuencia y orden público”, mientras que el 30% nombró la inmigración y expulsión de extranjeros.

Por el contrario, el 1% nombro a la salud, educación y servicios públicos.

En relación al Plan de Seguridad del Gobierno se consultó a la gente si cree que tienen un plan “concreto”, el 64% indicó que no, mientras que el 36% sí dice creer que la administración cuenta con una estrategia concreta.

Justamente, sobre la polémica “metáfora” o “hipérbole” anteriormente mencionada, el 54% indicó que “la mayoría de las personas creyó que era un compromiso realizable”, mientras que un 41% dijo que “era evidente que se trataba de una exageración para transmitir una idea”.

Junto a lo anterior, sue consultó si la promesa de expulsar 300 mil inmigrantes irregulares se podía realizar o era imposible de cumplir: El 35% se inclinó por la primera alternativa, mientras que el 61% de los consultados se decantó por la segunda opción.

Aprobación Presidencial, según Cadem

En la última edición de la encuesta Cadem, un 36% aprueba la gestión de Kast, lo que refleja una baja de cuatro puntos respecto a la revisión anterior.

Por otra parte, el 58% de los encuestados desaprueba la gestión del actual mandatario, cifra que aumento tres puntos en comparación a la evaluación pasada.