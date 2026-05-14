Cadem: Ningún área de gestión del gobierno del presidente Kast supera el 40% de aprobación

La peor evaluada solo tuvo un 22% de apoyo. Además los encuestados opinaron sobre la renuncia del exsubsecretario de Ciencias, Rafael Araos, y la megarreforma.

En el último sondeo de Plaza Pública Cadem, ningún área de gestión del gobierno del presidente José Antonio Kast supera el 40% de aprobación.

Además, los encuestados opinaron sobre la credibilidad del relato del exsubsecretario de Ciencias Rafael Araos por su renuncia, versión que desmintió la ministra Ximena Lincolao.

Respecto a si el Congreso debería aprobar o rechazar el Plan de Reconstrucción Nacional, los porcentajes variaron significativamente en menos de un mes.





Áreas de gestión del gobierno no superan el 40% de aprobación

Entre las áreas peores evaluadas están las comunicaciones con tan solo un 22% de aprobación , el funcionamiento de la justicia con un 26% y el cuidado del medioambiente con un 29%.

Con mayor aprobación están las relaciones internacionales (40%), la vivienda y el acceso a vivienda (37%) y la defensa nacional (37%).

El 60% le cree al exsubsecretario Araos por su renuncia

El exsubsecretario de Ciencias Rafael Araos mencionó que su renuncia al cargo fue porque se negó a despedir a 40 funcionarios del ministerio.

Como su versión fue desmentida por Ximena Lincolao, el 27% de los encuestados que tenían conocimiento del tema expresó creerle a la ministra.

Sin embargo, un 60% le cree al exsubsecretario Araos por el caso de su renuncia.

Plan de Reconstrucción Nacional

En el sondeo publicado este jueves, un 45% cree que el Congreso debería aprobar la megarreforma por el Plan de Reconstrucción Nacional impulsado por el gobierno.

El 23 de abril, el 50% de los encuestados apoyaba la iniciativa, lo que significa una baja de 5 puntos en tres semanas.

El rechazo al proyecto aumentó de un 39% a un 41% en el mismo período de tiempo.