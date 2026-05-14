Familia pide justicia por mujer que murió tras explosión en La Cruz: Aseguran que siniestro fue por obras del metrotren

El año pasado, una mujer falleció días después de una explosión al interior de su casa en la comuna de La Cruz, provincia de Quillota, en la región de Valparaíso. Ha pasado casi un año y la familia exige justicia.

Los cercanos de Marcela Chaguán de 73 años, denuncian que el estallido fue provocado por perforaciones subterráneas realizadas por una empresa contratista en el marco de las obras de extensión del metrotren.

Hoy uno de sus hijos conversó con CHV Noticias y afirmó que van a buscar que los responsables paguen por la muerte de su madre.