Declara víctima de excarabinero que arriesga 55 años de cárcel por femicidio frustrado: “La tranquilidad no vuelve”

La mujer relató ante el tribunal, la vez en la que su exesposo llegó hasta su casa para matarla junto a sus tres hijos.

Este jueves declaró Yanet León, víctima de un excarabinero acusado de intentar matar a su familia en Los Ángeles, región del Biobío.

La mujer relató ante el tribunal, la vez en la que su exesposo llegó hasta su casa con combustible para incendiar su vehículo. Al interior, dormía junto a sus tres hijos.

El exfuncionario arriesga hasta 55 años de cárcel por femicidio, parricidio y homicidios frustrados.





León compartió a CHV Noticias: “Tuve que dejar mi casa, estar mucho tiempo escondida por miedo a que llegara y un día se llevara a mis hijos, o me matara y ellos quedaran a la deriva“.

“Yo puedo llorar todavía, porque es algo que no se supera. La tranquilidad no vuelve, pero lo puedo contar. Hay muchas mujeres que las silenciaron”, agregó.