Misterioso “soldado” iraní fue reclutado en red de contrabando chilena: Custodiaba millonarias mercancías en Colina

El hombre de origen persa se dedicaba a custodiar con armas y cargadores modificados camiones que mantenían mercancías millonarias de contrabando de cigarrillos.

Un guerrillero iraní fue reclutado por una pareja de chilenos dedicados al contrabando de cigarrillos.

Según la investigación, el misterioso hombre de origen persa se dedicaba a custodiar con armas y cargadores modificados camiones que mantenían mercancías millonarias en Colina.





El sujeto ingresó al país hace pocos meses por un paso no habilitado y el clan que lo reclutó alcanzó a un patrimonio cercano a los 3.200 millones de pesos a costa de este negocio ilícito ¿Qué hay detrás de esta historia? El reportaje es del periodista Camilo Zavala.