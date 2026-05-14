Metro ofrecerá taxis gratis si ascensores o escaleras están fuera de servicio: ¿Cómo funcionará este beneficio?

CHV Noticias investigó de qué se trata este mecanismo y qué dicen los usuarios respecto a su implementación.

Múltiples fallas en los ascensores y en las escaleras mecánicas del Metro de Santiago han ocurrido en los últimos meses y el debate sobre este tema ha aumentado estos días.

Cuando el funcionamiento de las instalaciones del servicio tiene problemas, hay un protocolo de asistencia muy poco conocido.

Consiste en la posibilidad de usar taxis. Sin embargo, es un beneficio solo para personas con movilidad reducida que no puedan continuar su viaje de otra manera.

CHV Noticias investigó de qué se trata este mecanismo y qué dicen los usuarios respecto a su implementación.