Menos de un mes queda para la cita planetaria: La fiebre por el álbum y las láminas del Mundial

Los fanáticos tendrán que coleccionar 980 láminas correspondientes a las 48 selecciones clasificadas.

Menos de un mes falta para la próxima Copa del Mundo y a pesar de que Chile no estará presente, en el país existe una fiebre por el álbum del Mundial.

Una verdadera locura han generado los fanáticos de fútbol que ya comenzaron a juntar las 980 láminas de esta edición donde aparecen las 48 selecciones clasificadas.