AHORA | Cinco personas están atrapadas en ascensor de estación de Metro: Bomberos trabaja en rescate

Los afectados quedaron a mitad de recorrido y ya llevarían casi tres horas en el lugar, sin escape.

Durante casi tres horas, cinco personas han estado atrapadas al interior de un ascensor del Metro de Santiago, el cual quedó a la mitad de recorrido.

La estación en la que ocurrió el accidente es Manquehue en la Línea 1, en la salida hacia avenida Las Condes.

Personal de Bomberos se encuentra en el lugar para rescatar a los afectados, por lo que están descendiendo hasta el ascensor.





El motivo de la falla que provocó este incidente aún se desconoce y en estos momentos se estaría manteniendo contacto con las personas para conocer su estado.