VIDEO | Revelan momento exacto del rescate a personas atrapadas en ascensor de Metro de Santiago

Tras casi tres horas de ocurrido el accidente, Bomberos retiró con éxito a los afectados.

Testigos grabaron el momento exacto del rescate a cinco personas que estuvieron atrapadas por casi tres horas en un ascensor del Metro de Santiago.

En la estación Manquehue, voluntarios de Bomberos descendieron para retirar a las víctimas del incidente.

Según los registros, al menos tres de las personas atrapadas eran mujeres.

Los afectados quedaron a mitad de recorrido cuando se produjo el accident y el motivo de la falla no ha sido informada hasta el momento.

Ve los videos del rescate a personas atrapadas en ascensor de Metro acá