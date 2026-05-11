Campaña de Invierno por Influenza 2026: Revisa cómo encontrar el punto de vacunación más cercano

Solo el 63,9% de la población ya se vacunó este año. Para quienes aún no lo hacen, el Ministerio de Salud cuenta con un buscador de vacunatorios disponibles.

Más de 600 mil niños entre 6 meses y 5 años no están vacunados contra la Influenza hasta la fecha, según informó el Ministerio de Salud (Minsal).

En ese sentido, el organismo público cuenta con un buscador de puntos de vacunación cercanos a tu domicilio, para que no dejes pasar más el tiempo y refuerces tu salud.





¿Cómo encontrar el punto de vacunación más cercano a mí?

El Minsal te entrega toda la información necesaria para asistir a vacunarte en algún lugar a tu alcance. En todo Chile hay 1.734 puntos disponibles.

En el sitio web de la División de Prevención y Control de Enfermedades (Diprece) cuentan con un buscador en el que puedes filtrar por regiones y comunas, y así decidir dónde acercarte.

Podrás conocer la dirección exacta de cada punto, sus horarios, las vacunas disponibles e indicaciones para llegar.

Para encontrar tu vacunatorio más cercano ingresa al sitio web de la Diprece o haz click en la siguiente imagen.

Balance del Minsal de vacunas contra la Influenza

El último reporte semanal de la campaña de invierno de este año promovida por el Minsal, reveló que la cobertura de protección contra la Influenza alcanzó el 63,9% con 6.595.720 dosis administradas.

Sin embargo, un factor resulta preocupante: los grupos con menor avance son los de riesgo. Aparte de los niños, embarazadas y personas de 60 años o más aún no se han vacunado.

El jefe de Epidemiología del Minsal, Jorge Vilches, recalcó que la Influenza puede terminar con enfermedad grave, hospitalización e incluso ocasionar la muerte. De este modo reiteró la importancia de vacunarse.