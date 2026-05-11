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“Tiene cosas que sanar, no está bien”: Ex de Álvaro Ballero lo lapidó y confirmó reciente quiebre amoroso

María José Reyes negó que haya tenido negociaciones para entrar a un reality show y reveló la verdad detrás del rumor que la situaba llorando en su trabajo.

Daniela Aste
Por Daniela Aste

Periodista Digital

María José Reyes, expareja de Álvaro Ballero, rompió el silencio este martes tras confirmar su quiebre amoroso y lapidó al exchico reality.

Además, la deportista confirmó haber llorado en su lugar de trabajo, tal como Adriana Barrientos reveló en Primer Plano y contó la verdad detrás de este hecho.

¿Qué dijo María José sobre Álvaro Ballero?

En conversación con Barrientos en Zona de Estrellas, María José escribió: “Es cierto que lloré en el gimnasio y más de una vez, pero no fue por Álvaro”.

En esa misma línea, aclaró: “Perdí a mi papá y me ha sido terrible vivir sin él, y esos días que bajé al vestuario a llorar fue porque no podía contener más la pena”.

“Yo estoy en la entrada y soy la cara visible del club. Te mando muchos cariños y muchas gracias por las palabras lindas que he escuchado hacia mí”, comentó Reyes.

Al respecto, Adriana le preguntó si iba a entrar a un reality show junto a Álvaro y Ludmila, a lo que María José respondió: “No, eso tampoco es cierto; nunca he hablado con alguien de ese canal”.

“La semana pasada terminamos; él tiene cosas que sanar, no está bien”, arremetió María José.

Finalmente, la panelista intentó llamarla, pero Reyes contestó enfurecida explicando que estaba con su hija en un vehículo y concluyó: “No voy a hablar, Adriana, sorry”.

 

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