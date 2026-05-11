“Tiene cosas que sanar, no está bien”: Ex de Álvaro Ballero lo lapidó y confirmó reciente quiebre amoroso

María José Reyes negó que haya tenido negociaciones para entrar a un reality show y reveló la verdad detrás del rumor que la situaba llorando en su trabajo.

María José Reyes, expareja de Álvaro Ballero, rompió el silencio este martes tras confirmar su quiebre amoroso y lapidó al exchico reality.

Además, la deportista confirmó haber llorado en su lugar de trabajo, tal como Adriana Barrientos reveló en Primer Plano y contó la verdad detrás de este hecho.





¿Qué dijo María José sobre Álvaro Ballero?

En conversación con Barrientos en Zona de Estrellas, María José escribió: “Es cierto que lloré en el gimnasio y más de una vez, pero no fue por Álvaro”.

En esa misma línea, aclaró: “Perdí a mi papá y me ha sido terrible vivir sin él, y esos días que bajé al vestuario a llorar fue porque no podía contener más la pena”.

“Yo estoy en la entrada y soy la cara visible del club. Te mando muchos cariños y muchas gracias por las palabras lindas que he escuchado hacia mí”, comentó Reyes.

Al respecto, Adriana le preguntó si iba a entrar a un reality show junto a Álvaro y Ludmila, a lo que María José respondió: “No, eso tampoco es cierto; nunca he hablado con alguien de ese canal”.

“La semana pasada terminamos; él tiene cosas que sanar, no está bien”, arremetió María José.

Finalmente, la panelista intentó llamarla, pero Reyes contestó enfurecida explicando que estaba con su hija en un vehículo y concluyó: “No voy a hablar, Adriana, sorry”.