Fiscalía revela nuevos antecedentes: Autor de femicidio en Buin es prófugo por homicidio desde 2019

El crimen ocurrió este domingo, en el día de la madre, y las policías buscan a la pareja de la mujer, quien recibió un disparo en el tórax.

Impacto y conmoción existe en la comuna de Buin por la muerte de Teresa Reyes, de 37 años y madre de cuatro hijos.

El crimen ocurrió este domingo, precisamente, en el día de la madre, y donde las policías buscan a la pareja de la mujer, quien recibió un disparo en el tórax.

Desde Carabineros se señaló que hay un testigo clave, quien sería un amigo de la víctima y quien estaba en el domicilio al momento de los disparos.

De hecho, él y el mismo autor del ataque trasladaron a la mujer hasta el Hospital de Buin, donde se confirmó el fallecimiento.

Tras abandonar el hospital, el sujeto se dio a la fuga en una desesperada huida, donde incluso condujo contra el tránsito.





Fiscalía revela que sujeto buscado por femicidio mantenía orden de detención

La Fiscalía de Flagrancia Metropolitana Occidente a través del Fiscal Patricio Rosas Ortíz, señaló que se encuentran investigando el femicidio.

“Estos hechos dan cuenta como este hombre tras una discusión con su conviviente extrajo un arma de fuego y le disparó… Este sujeto además mantiene una orden de detención por un homicidio cometido en el año 2019“.