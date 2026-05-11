El presunto autor del ataque se dio a la fuga y, confirmó el Ministerio Público, mantiene una orden de detención previa por un homicidio ocurrido en 2019.

La Fiscalía Metropolitana Occidente y la Policía de Investigaciones investigan un nuevo femicidio ocurrido la noche del domingo en la comuna de Buin, en la región Metropolitana, durante el Día de la Madre.

El crimen ocurrió a eso de las 22:30 horas al interior de una vivienda en calle Raúl Martínez Yanedete, donde el agresor extrajo un arma de fuego y disparó en el tórax a Teresa Reyes, con quien habría mantenido una relación y aún era su conviviente.

El presunto autor del disparo fue identificado como un hombre de 37 años, quien actualmente está prófugo y mantiene una orden de detención previa por un homicidio, ocurrido en 2019.





Tras el ataque la mujer fue trasladada de urgencia hasta el Hospital de Buin, donde falleció producto del impacto balístico mientras recibía atención médica.

El caso quedó en manos de equipos especializados de la Brigada de Homicidios y del Laboratorio de Criminalística, quienes trabajan en levantar evidencia, establecer la dinámica de los hechos y dar con el paradero del imputado.

El fiscal jefe de flagrancia Occidente, Patricio Rosas, señaló que la mujer era madre de cuatro hijos, dos de ellos menores de edad.