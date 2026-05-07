“Me encantaría ser alcalde”: El mensaje de Claudio Bravo contra la corrupción que sorprendió en redes

Aunque antes ya había declarado su intención de incursionar en el servicio público, el otrora arquero de La Roja transparentó su deseo de ser el jefe comunal de Buin.

El exfutbolista Claudio Bravo se viralizó las últimas horas en redes sociales luego de manifestar su interés por ingresar a la política, en especial, ejerciendo como alcalde.

El otrora capitán de la selección chilena, quien en la actualidad se desempeña como comentarista y analista deportivo, dejó un comentario en Facebook sobre el desarrollo de un concejo municipal de Buin.

El video, que también fue tuvo amplia difusión en la plataforma, trataba sobre un caso de irregularidades en la Corporación de Desarrollo Social de esa ciudad, que es la misma donde él reside.





“Me encantaría ser alcalde y así poder remover a todo corrupto que confunde servicio público con servicio personal”, escribió el retirado arquero, desatando una ola de comentarios.

Sin embargo, el interés de Bravo por ingresar al mundo político no es nuevo, pues durante las últimas elecciones fue vinculado con la entonces candidata Evelyn Matthei, quien incluso aseguró que habría sido él su elegido como ministro del Deporte.

Antes, en 2021, en entrevista con Radio ADN le preguntaron sobre su deseo de incursionar en el servicio público, a lo que el contestó. “Sí, lógicamente, por eso te hablo de buena política, de saber utilizar bien los recursos”, fue su respuesta.