08/ 05/ 2026 21:33

¿Quién es Ana Milena Álvarez? La mujer más buscada de Colombia por presunto homicidio que fue detenida y expulsada de Chile

Tras meses de investigación, la Policía de Investigaciones (PDI) logró la captura de la ciudadana colombiana Ana Milena Álvarez, conocida como la “Pelirroja”, en la zona norte de nuestro país y vinculada al grupo criminal “Los Espartanos”. Estaba siendo buscada por homicidio y su nombre estaba entre los más solicitados por la policía colombiana, que ofreció 5.000 dólares por información sobre su paradero. Hoy se confirmó su salida del país en el segundo avión de migrantes expulsados por el Gobierno.