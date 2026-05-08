Tras polémicas declaraciones sobre Álvaro Ballero: Ludmila Ksenofontova habría terminado su relación con Pablo Mella

Esto, ad portas de que Ludmila y Álvaro Ballero ingresen juntos a un reality show.

Este viernes en Plan Perfecto, Patricio Sotomayor confirmó que Ludmila Ksenofontova terminó su relación con Pablo Mella.

Además, Álvaro Ballero habría terminado su romance con María José Reyes e incluso comenzó a utilizar su anillo de matrimonio.





Ludmila Ksenofontova terminó su relación con Pablo Mella

“Ludmila terminó con Pablo Mella”, con esa escueta frase, el periodista lanzó la noticia sobre el quiebre sentimental.

Esto, en medio de las polémicas declaraciones de Pablo, quien acusó a Álvaro de actitudes violentas.

Sin embargo, el periodista Miguel Acuña rebatió: “Anoche Pablo Mella le confirmó a la periodista de Primer Plano que seguía en pareja con Ludmila“.

Finalmente, el comunicador lanzó una frase inédita de la entrevista que Mella entregará a Primer Plano: “Yo he cuidado y he tratado de ser muy diferente de como era Álvaro con Ludmila”.

Revive el momento: