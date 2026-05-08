“Ha sido un tipo amenazante”: Nueva pareja de Ludmila Ksenofontova rompe el silencio sobre su relación con Álvaro Ballero

Tras un comentario que Pablo Mella hizo en redes sociales, donde acusó a Álvaro de actitudes agresivas, el hombre conversó en exclusiva con Primer Plano.

Pablo Mella, pareja actual de Ludmila Ksenofontova, rompió el silencio para Primer Plano y se refirió a la relación que mantiene con Álvaro Ballero.

Esto, luego de que el exchico reality se refiriera en redes sociales a la vida sexual que mantenía con Ludmila.





¿Qué pasó con Álvaro Ballero y la nueva pareja de Ludmila?

Los comentarios de Álvaro generaron que Pablo comentara una publicación que compartió la noticia, donde expuso que Ballero habría tenido actitudes agresivas.

“Si, se cruzó un par de veces con nosotros, llegaba justamente antes que pasáramos por ella (como tenía su teléfono espiado), gritándole desde su auto en la calle”, expuso Pablo.

En esa misma línea, agregó: “Y su reaccionar violento, primero chocar nuestra camioneta en marcha atrás, para luego bajar amenazantemente e ir a golpearnos a puños el vidrio, ofreciéndome que bajara del auto”.

¿Qué dijo la nueva pareja de Ludmila Ksenofontova?

Al respecto, el equipo de Primer Plano encontró a Pablo, quien comentó: “Mira, creo que no entraría en esa dinámica de ‘te digo esto’, ‘te digo lo otro’, creo que eso lo hace muy bien Álvaro”.

“Lo de nosotros, o todo lo que ha sido, queda en nuestra intimidad y él, a base de sus herramientas internas, al parecer, es la mejor forma de reaccionar”, argumentó Mella.

Por otro lado, expuso: “Cada uno tiene diferente energía y formas de referirse a otros” y luego reconoció que Álvaro: “Sí ha sido un tipo amenazante”.

La entrevista completa de Pablo Mella podrás verla en un nuevo capítulo de Primer Plano este viernes 8 de mayo a las 22:30 horas, después de CHV Noticias.

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