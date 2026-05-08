¿Existe la vida extraterrestre? EEUU libera al público más de 100 archivos de casos de ovnis

Por orden del presidente Donald Trump, el Departamento de Guerra publicó imágenes, documentos y videos que se habrían mantenido en secreto por décadas.

El Departamento de Guerra de Estados Unidos (EE.UU) inició la desclasificación de archivos referentes al avistamiento de alienígenas, vida extraterrestre y objetos voladores no identificados (ovnis) este viernes.

Una primera colección fue revelada en un sitio web oficial del gobierno norteamericano, a tres meses de que el presidente Donald Trump diera la orden para ejecutarlo. Son más de 162 archivos que incluyen imágenes, documentos y videos.

“Se trata de una iniciativa histórica sin precedentes que requiere la coordinación entre varias agencias y la revisión de decenas de millones de documentos, muchos de ellos solo en papel, que abarcan varias décadas“, explicó el Departamento de Guerra.





Además, precisaron que se “publicará nuevos materiales de forma gradual a medida que se descubran y desclasifiquen, con entregas cada semana“.

“Los materiales archivados aquí son casos sin resolver , lo que significa que el gobierno no puede determinar de forma definitiva la naturaleza de los fenómenos observados. Esto puede ocurrir por diversas razones, incluida la falta de datos suficientes”, aclararon.

Por su parte, el presidente Trump escribió en su red Truth Social: “Mientras que las administraciones anteriores no lograron ser transparentes en este asunto, con estos nuevos documentos y videos, la gente puede decidir por sí misma. Diviértanse y disfruten”.